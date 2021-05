"J'ai été invitée à venir en personne mais je suis en Espagne en ce moment", explique Carla par téléphone. Selon une information de Bruzz, l'avocate originaire de Barcelone, installée à Bruxelles depuis octobre 2020, défendra sa pétition pour davantage de sécurité pour femmes dans les rues ce mardi en visioconférence au Parlement bruxellois.

Pour rappel, Carla a été agressée aux abords du parc du Cinquantenaire fin janvier de cette année. Le lendemain de son agression, choquée par la réponse d'une policière qui lui avait indiquée que les agressions étaient fréquentes dans le quartier, elle a décidé de lancer une pétition sur change.org. Cette dernière a remporté plus de 1 000 signatures en 24 heures et comptabilise aujourd'hui près de 12 000 signatures. "Je veux demander aux députés présents, qu’importe leur parti politique, des mesures à long-terme. Je sais que dans le parc du Cinquantenaire ils ont amélioré l'éclairage et coupé des arbres pour une meilleur visibilité mais ce n'est pas suffisant. Les mesures doivent être plus globales. Elles ne doivent pas concerner qu’un quartier. Il faut agir sur l'éducation des garçons et aussi sur la législation. L'homme qui a violé et tué Julie à Anvers il y a eux ans était connu de la police et avait déjà été condamné pour viol. C'est scandaleux". Pour Carla, cet homme n'aurait pas dû être libre.

La jeune femme a rencontré la secrétaire D’État à la Région bruxelloise chargée de l’Égalité des chances Nawal Ben Hamou (PS). "Elle m'a dit que la Belgique regardait la législation espagnole. Pour moi, il y a des choses à améliorer dans la législation espagnole mais il est vrai qu'il y a un Tribunal spécialisé pour la protection des femmes en Espagne qui n'existe pas en Belgique". Pour la jeune femme, il y a des progrès à faire en Belgique sur le long-terme. "Ces changements seront pour les générations futures car cela prend tellement de temps que je ne les verrai sans doute pas".