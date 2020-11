A la suite des décisions prises par le Comité de concertation de ce vendredi 27 novembre, la commune d’Etterbeek mettra tout en œuvre pour que la piscine d’Etterbeek - l’Espadon - puisse rouvrir ses portes au public le 14 décembre prochain.

Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), a pris l’initiative de se concerter avec le directeur de la piscine, Stéphane Paulissen, afin d’évaluer la faisabilité d’une réouverture dans les meilleures conditions sanitaires et sécuritaires possible, étant donné l’affluence habituellement observée à l’Espadon.

"Tout d’abord il faut rappeler que les piscines devaient rester fermées jusqu’au 13 décembre. Raison pour laquelle nous avions décidé dès les premiers jours suivant cette annonce de réaliser une série de travaux. Le remplacement des échelles des bassins ainsi que l’installation de matériel pour améliorer le système d’accueil de la clientèle seront accélérés et pourront se clôturer avant la Saint-Nicolas. Il faut également ajouter qu’une dizaine de jours seront nécessaires pour relancer la chauffe du bassin, pour nettoyer la piscine et pour que Brulabo puisse effectuer ses analyses de qualité de l’eau et nous donner le feu vert pour sa réouverture. Enfin, un nouveau protocole sanitaire doit être communiqué cette semaine et devrait définir les conditions sanitaires de la réouverture et le type de public qui pourra y être accueilli. Nous devrons le respecter scrupuleusement pour permettre à la piscine de rouvrir en toute sécurité", explique le bourgmestre.

Par ailleurs, sept employés de l’Espadon ont été réquisitionnés durant sa fermeture afin de répondre aux besoins en matière de nettoyage dans les écoles communales. La semaine qui arrive permettra par conséquent aux écoles de se réorganiser et à ces derniers de revenir progressivement à la piscine de la rue des Champs pour préparer la réouverture.