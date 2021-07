Dès le 2 août, plus besoin de réserver pour piquer une tête à la piscine Victor Boin.

C’était une mesure imposée par la crise sanitaire, mais qui ne sera bientôt plus d’application à Saint-Gilles. Dès le 2 août, la réservation ne sera plus obligatoire pour piquer une tête dans la piscine Victor Boin.

Pour rappel, l’entrée revient à 2,5€ pour les adultes de Saint-Gilles, et 4,5€ pour les non-Saint-Gillois. Des réductions sont d’application pour les enfants et les seniors. Outre les abonnements, il est également possible de prendre des cartes 12 entrées.