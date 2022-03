Jean ne se sent plus en sécurité sur ce qui est, tout de même, une des plus belles places de son quartier. Depuis plusieurs mois, la place de Bethléem est plongée dans le noir dès que le soleil se couche. La raison ? L’éclairage public est vandalisé, et les multiples interventions de Sibelga ne font rien à l’affaire. "Ça fait des mois que ça dure, je ne me sens plus en sécurité quand je me promène dans le quartier le soir. Si je me fais agresser, je serai incapable de dire si mon agresseur a une veste rouge ou une veste noire."