Les autorités ixelloises ambitionnent de rénover la place du Châtelain. Voici les premières idées.

C’est une place emblématique de la commune d’Ixelles, connue pour son marché, ses restaurants, son ambiance animée… La place du Châtelain s’apprête à connaître une rénovation de grande envergure, “de façade en façade” dans les années qui arrivent.

Tout est appelé à être refait : trottoirs, rues, espaces publics… “Les égouts et le sous-sol doivent être refaits. Ce sont des travaux conséquents. On se dit alors : autant en profiter. Car actuellement, cette place ne remplit pas pleinement son rôle de place. Elle dysfonctionne et n’est pas suffisamment accessible, notamment pour les PMR”, commente Romain De Reusme (PS), échevin ixellois des Travaux publics.

Lors du dernier conseil communal, le feu vert a été donné pour avancer dans la procédure. Une “charte d’aménagement” de la place a été esquissée, et sera remise à cinq bureaux d’études d’urbanisme pour qu’ils puissent dessiner des projets concrets qui seront alors débattus.

“Cette charte programmatique est le fruit d’un travail de participation citoyenne commencé en 2019. À partir des enquêtes et des diagnostics faits par les riverains, des principes d’aménagements ont été établis, comme ne pas toucher aux arbres par exemple”, explique le mandataire socialiste.