Avec la fin du couvre-feu à minuit et la réouverture des terrasses, un grand nombre de personnes s'est rassemblé ce samedi soir à Flagey. Ce mouvement de foule était attendu vu que le Collectif de réappropriation intégrale avait invité les Bruxellois à fêter ces assouplissements et retour de libertés sur la place ixelloise. "Dès ce 8 mai, la population est à nouveau autorisée à circuler la nuit ! Et ça, ça se fête!", avait écrit le Collectif sur Facebook. À 20h30, le lieu était noir de monde.

Nos confrères de SudInfo affirment que la police surveille de loin ce rassemblement, soutenu aussi par les organisateurs de "La Boum 2". Tout se passe calmement pour l'instant semble-t-il.

Du côté de Saint-Gilles, les terrasses du Parvis sont également bondées ce samedi soir, comme en témoignent les images relayées sur les réseaux sociaux.

Aux environs de 22h, les policiers présents sur la place Flagey invitent les fêtards à quitter les lieux.