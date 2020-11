Les Cliniques universitaires Saint-Luc et ListMinut collaborent pour soutenir le personnel de l'hôpital dans quatre catégories de services : la garde des enfants, la préparation et la livraison de repas, les cours particuliers et l'aide-ménagère. La Fondation Saint-Luc met à disposition un fonds de soutien de 300 000 euros pour cette initiative.

"Applaudir à 20h n’est pas suffisant. Nous voulions vraiment nous rendre utile et faire quelque chose de concret. Après avoir mis en place une plateforme de bénévoles pour les personnes à risque lors du premier confinement, nous avons décidé de poursuivre nos efforts en proposant à notre communauté de prestataires de rendre service au personnel hospitalier qui se bat au quotidien pour sauver des vies", explique Jonathan Schockaert, CEO de ListMinut.

La plateforme est mise à disposition des collaborateurs des Cliniques Saint-Luc pendant une période de trois mois.