La commune de Koekelberg lance un nouveau service à l’attention de ses citoyens isolés : la livraison de courses.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les demandes d’interventions sous forme de livraison de repas ou de livraison de courses à domicile ont plus que triplé à Koekelberg, commune à forte densité de population au sein de la Région bruxelloise.

Vu ce besoin sans cesse croissant, les autorités communales ont décidé de créer une plateforme de livraison des courses à disposition des citoyens de plus d’une soixantaine d’années, des familles monoparentales et des personnes avec handicap ayant des difficultés à se mouvoir. Celle-ci est organisée depuis les services de Prévention et d’Aide aux familles de la commune et s’appuie également sur un réseau de bénévoles en soutien.

"J’ai pu compter sur la motivation et la solidarité de notre personnel communal afin de constituer cette plateforme pour répondre rapidement à l’afflux des demandes qui nous parviennent de la part d’un public fragilisé. Cela démontre à quel point notre commune est attaché au principe de solidarité", précise l'échevine en charge de l'aide aux familles Nadia Badri (PS).

"Avec cette plateforme en soutien, nous pouvons à la fois répondre à un besoin et maintenir pour une part importante d’entre eux des personnes fragiles à l’abri du risque de contagion. Restez chez vous mais entraidons-nous !", conclut le bourgmestre socialiste Ahmed Laaouej.