"On propose des mitraillettes géantes, jusqu’à 1,30 mètre. Ce sont les plus grandes commercialisées", sourit Koray Kutlu (24 ans) en faisant égoutter ses frites. Le jeune frituriste à la bonhomie communicative a ouvert, avec l’aide de son frère et son ami, un établissement rue de la Grande Haie à Etterbeek et s’est rapidement fait connaître pour une spécialité : les mitraillettes géantes. "On demande à notre fournisseur des pains spéciaux, plus grands. On ajoute dans le pain ce que le client veut : on a plusieurs types de viandes, beaucoup de crudités, des sauces et, bien sûr, des frites. Chaque mitraillette est personnalisée", explique-t-il tout en nous préparant une 'spéciale journalistes' d'un mètre trente de long