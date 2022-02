La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a arrêté deux hommes pour vente de stupéfiants, le 18 février dernier. L'un d'eux avait déjà été arrêté à plusieurs reprises pour des faits similaires, a indiqué la zone de police mardi. "Les inspecteurs ont vu, lors d'une observation, comment un particulier s'est présenté au domicile du suspect déjà connu, pour partir peu de temps après. Ils l'ont interpellé ensuite et ont trouvé sur lui 13 pacsons de cocaïne, 13 pacsons de 3-MMC [drogue de synthèse, dérivée de la méphédrone], 14 pacsons de cannabis et 17 pilules d'ecstasy, ainsi qu'un smartphone et une somme de 50 euros", a détaillé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles dans un communiqué.

"Il a tout de suite déclaré qu'il avait acheté tous les stupéfiants au suspect, et qu'il devait tout vendre sur les instructions de ce dernier. Les inspecteurs ont décidé de procéder à la perquisition du domicile du suspect, lors de laquelle ils ont trouvé de petites quantités de cannabis et de "crystal meth". Une autre perquisition, cette fois au domicile du particulier, a permis de trouver 23 pilules d'ecstasy, une quantité de 40,8 grammes de 3-MMC, 6 grammes de cannabis, une somme de 585 euros, ainsi que des sachets de conditionnement vides et deux balances de précision

Les deux hommes ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition. Un juge d'instruction les a placés sous mandat d'arrêt.