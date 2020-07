Le sacjackeur a pointé une arme sur la victime et lui a porté des coups au visage.

Le 31 janvier 2020 vers 9h, un vol avec violence a été commis par un individu à la sortie du site Tour &Taxis situé avenue du Port à Bruxelles.

La victime se trouvait dans son véhicule à hauteur de la sortie. Un individu s’est dirigé vers lui, a pointé une arme et lui a porté des coups au visage. L’auteur a exigé le sac de la victime contenant une importante somme d’argent. Une fois le butin en sa possession, il a rejoint son complice qui l’attendait dans un véhicule.

Ils ont pris la fuite en direction de la rue Picard à Molenbeek à bord d’une Smart Fortwo cabriolet foncée, modèle produit entre 2008 et 2014. Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. La discrétion est assurée. Vous pouvez également réagir via email avisderecherche@police.belgium.eu.