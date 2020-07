L'information est relayée par nos confrères de bx1, deux cafés bruxellois ont été fermés pour non-respect des mesures sanitaires. Dans ces deux cafés fermés par la police de Bruxelles-Capitale Ixelles, trop de clients étaient signalés dans les établissements, empêchant tout respect des mesures de distanciation physique. “Dans le premier cas, nos équipes ont dû intervenir vers 20h30”, rapporte la porte-parole de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles, Ilse Van de Keere. “Les gens étaient vraiment l’un sur l’autre et dansaient. Ils ne respectaient pas la distanciation sociale. Au total, 162 personnes étaient présentes”. Avant que le café ferme ses portes.

La deuxième intervention a eu lieu vers 22h30, selon la porte-parole : “Il y avait 160 personnes présentes dans l’établissement et sur la terrasse. La distanciation sociale n’était pas respectée et certains membres du personnel ne portaient pas de masque”. Un rapport a été établi pour les deux établissements et transmis au parquet de Bruxelles.