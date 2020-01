La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles maintiendra en 2020 une politique de recrutement proactive d'inspecteurs et d'agents de police.



La zone maximisera également le travail policier mobile grâce aux technologies numériques et continuera à prendre des mesures pour améliorer la prise en charge des citoyens, a annoncé jeudi matin le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close à l'Hôtel de Ville, lors de la présentation du budget 2020 de la zone de police. Le budget ordinaire pour cette année sera de 234,7 millions d'euros, soit 19,4 millions de plus qu'en 2018 et 3,7 millions de plus qu'en 2019. Le budget extraordinaire monte de plus à 19,6 millions d'euros, soit 8,3 millions de plus qu'en 2018 et 2 millions de plus qu'en 2019.

En 2019, la police de de Bruxelles-Capitale/Ixelles a encadré 5.072 événements, dont 1.085 manifestations, a répondu à 184.887 appels au 101 et a ouvert 75.600 dossiers.

Ce sont 192 inspecteurs de police qui ont été engagés en 2019. En tenant compte des départs, cela représente une augmentation de 101 inspecteurs. Leur nombre est passé de 1.500 en 2002 à 1.524 en 2019 et à 1.625 en 2020. La politique de recrutement sera poursuivie pour atteindre l'augmentation nette de 200 unités qui était espérée en 2019. De plus, grâce à la procédure de recrutement accélérée Fast Track, menée en collaboration avec la police fédérale, 30 agents de police ont pu être engagés en 2019.

Ce sont par ailleurs 2.100 smartphones, 200 tablettes et 500 ordinateurs portables avec imprimantes mobiles qui ont été achetés l'an dernier. L'année 2020 "constituera indéniablement un tournant pour notre organisation qui s'immergera dans l'ère numérique, l'année dernière marquant la pose des premières fondations en la matière", a expliqué Philippe Close. "Le but est que les citoyens ne doivent plus aller au commissariat, mais que les policiers viennent à eux. Je veux voir les policiers dans la rue, parce que nos policiers vont devenir des commissariats mobiles."

Pour améliorer l'accueil des citoyens, 12 collaborateurs civils ont encore été engagés en 2019 et quatre autres engagements sont prévus en 2020. L'équipe Frontdesk comptera alors 32 personnes.

Une nouvelle section sera prochainement dévolue aux dossiers de violences sexuelles, intrafamiliales et de haine afin d'améliorer l'accueil de ces victimes.

La phase pilote des bodycams sera initiée en février. Ce dispositif permettra d'enregistrer les interventions.