La police a pu saisir plus de 3.300 euros, 440 grammes d'héroïne et 92 grammes de cocaïne.

La police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) a arrêté samedi à Laeken deux suspects pour vente d'héroïne et de cocaïne, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Ils ont depuis été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction.

Les suspects ont été arrêtés à Laeken en lien avec un dossier de vente de stupéfiants sur la zone de police Bruxelles-Nord. L'un d'eux, B.A., 25 ans, se rendait à vélo pour vendre de la drogue dans le quartier Pavillon à Schaerbeek. C'est un travail d'enquête qui a permis de trouver le lieu de leur cache à Laeken.

La zone de police a ainsi mené samedi une opération de surveillance dans le quartier de Laeken où vit le suspect A.I., âgé de 23 ans. Ils ont repéré B.A. à vélo. Il se rendait au domicile de A.I.. Les enquêteurs ont alors procédé à l'arrestation des deux hommes et ont réalisé à une perquisition à l'adresse. Lors de celle-ci, la police a pu saisir plus de 3.300 euros, 440 grammes d'héroïne et 92 grammes de cocaïne.

A.I. faisait l'objet d'une ordonnance de capture depuis trois ans.