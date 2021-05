Les policiers ont de plus saisi environ 60.050 euros, un véhicule et 3 kg de marijuana. Lors de ces deux vagues de perquisitions, 7 suspects ont été arrêtés. Sur les 5 mis à disposition du juge d'Instruction à Bruxelles, 2 ont été placés sous mandat d'arrêt. Les 2 suspects restants ont été mis à disposition de l'Office des Étrangers. Cette opération fait suite à la découverte en janvier dernier, par la police de Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode), de 3 plantations de 6.300 plants de cannabis au total et de 141 kg de marijuana. Les enquêteurs de la brigade judiciaire centralisée ont pris la suite de cette enquête. Leur travail a mené aux nouvelles perquisitions du 23 avril et du 6 mai.

Au total, depuis janvier, cette enquête a permis de saisir 6 plantations pour un total de 9.850 plants de cannabis, 144 kg de marijuana, 106.350 euros et 3 véhicules. Sur les 23 personnes arrêtées, 11 ont été mises à disposition du juge d'instruction et 9 ont été mises à disposition de l'Office des Etrangers.