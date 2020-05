La police de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a effectué 492 contrôles de janvier à mai 2020, contre 201 sur la même période en 2019, a indiqué lundi la police locale.

Malgré les adaptations mises en place pour les contrôles requis en lien avec la pandémie de coronavirus, la lutte contre les excès de vitesse est restée une priorité. "Les vitesses inappropriées sur nos routes sont inacceptables, et cela n'est pas différent pendant la crise du coronavirus", estime le commissaire divisionnaire Frédéric Dauphin, chef de corps de la police de Bruxelles-Nord.

La police zonale a même réalisé plus de contrôles avec des radars mobiles entre mars et mai qu'en janvier et février. Ainsi, elle a contrôlé la vitesse de 42.774 véhicules, sur les deux mois de confinement, du 18 mars au 18 mai. Avec 7.504 excès de vitesse comptabilisés, ce sont 17,5 % des conducteurs qui étaient en infraction. La police remarque que sur la période de janvier-février, ce chiffre n'était que de 12,5%. Elle en conclut que les automobilistes ont été moins respectueux de la vitesse pendant le confinement que pendant les deux premiers mois de l'année.

La police de Bruxelles-Nord remarque encore avoir fait 5 opérations de contrôle avec radar par jour en moyenne du 1er au 17 mai, contre 3 les mois précédents. CFI/