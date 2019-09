Les enquêteurs ont mené une série de perquisitions durant l'été, interpellant quatorze suspects.

Tout au long de l'été, la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse et Evere) s'est attelée à démanteler une importante organisation criminelle qui cultivait et vendait du cannabis. C'est une perquisition menée dans le cadre d'un dossier de vols qualifiés le 24 juin dernier à Schaerbeek qui a lancé l'opération. Sur place, les policiers retrouvent 3 kg de marijuana et 5 000 €.

S’ouvrent alors un nouveau dossier et divers devoirs d’enquête. Ceux-ci amènent les enquêteurs à lancer une première vague de perquisitions le 26 juin, à Watermael-Boitsfort où 600 plants de cannabis sont retrouvés, et le 27 juin à Kraainem où 550 plants de cannabis sont récupérés. À partir de là, la Brigade Judiciaire Centralisée de la police locale procède très régulièrement à des perquisitions en Région bruxelloise et dans sa périphérie ainsi qu’en province de Liège.

Au fur et à mesure des perquisitions, l’envergure du réseau se dévoile. Le 9 septembre, une dizaine de perquisitions met un grand coup d’arrêt aux agissements des trafiquants. Au total, les enquêteurs ont mis au jour 16 plantations, soit pas moins de 7 834 plants. L'enquête a aussi permis de retrouver la somme de 79 800 €, de saisir sept véhicules ainsi que 31 kg de marijuana prêts à la vente. Lors des 28 perquisitions, des suspects ont été interpellés. Dix d’entre eux ont été placés sous mandats d’arrêt et quatre autres ont été expulsés vers l’Albanie.

© D.R.