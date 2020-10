La police constate un pic des verbalisations entre mars et avril 2020. Depuis le 19 octobre 2020, et avec l’annonce de nouvelles mesures, les policiers ont déjà constaté 265 infractions, la majorité d’entre elles portant également sur les interdictions de rassemblement (28 %) ou le couvre-feu (38 %), mais 27 % ayant été établis pour des infractions relatives au port du masque.

Au cours du week-end dernier, il a été mis fin à une fête clandestine regroupant 34 personnes. Une salle de danse, ainsi que deux cafés ont été fermés. De plus, un night shop, ne respectant pas les prescrits en matière de regroupement ni de distanciation sociale a été fermé. 18 procès-verbaux ont été dressés lors de la nuit de lundi à mardi.

La police de la zone Bruxelles-Ouest, regroupant les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg, veille eu respect des mesures sanitaires depuis le début de la crise Covid en mars 2020 Entre le 13 mars et le 26 octobre 2020, la police a dressé 5.977 procès-verbaux. Les infractions majoritairement constatées sont : le non-respect des ordonnances communales (34 %), le non-respect de l’interdiction de rassemblement (26 %) et le non-respect de l’interdiction de déplacement (25 %)