La police indique que la zone de police Bruxelles-Ouest a, le 20 décembre dernier, réalisé l’une des plus grosses saisies d’argent liquide faite en Belgique. En effet, les policiers ont trouvé pas moins de 1.785.000 € en petites coupures.

C'est une patrouille de la brigade anti-banditisme qui circulait dans Molenbeek-St-Jean qui a eu le regard porté sur une voiture de luxe, une Mercedes AMG immatriculée en France et qui roulait à grande vitesse sur une route limitée à 50 km/h.

Le conducteur de la voiture de luxe, ayant repéré les policiers qui circulaient dans une voiture semi-banalisée, a pris la fuite et une course poursuite s’est alors engagée avant que le conducteur ne soit finalement arrêté grâce à des policiers venus en renfort.

Le conducteur s'est alors rendu aux policiers sans s’opposer et une fouille a été réalisée dès son interpellation. A leur grande surprise, les policiers de la brigade anti-banditisme ont découvert la somme de 3.900 euros dans les poches de l'interpellé.

Après cette découverte, les policiers étaient loin de se douter qu'ils allaient trouver une somme d'argent incroyable en poursuivant la fouille ! En effet, les inspecteurs ont trouvé, dans le coffre du véhicule, des sacs de courses remplis de billets de banque.

Le comptage, réalisé de retour au commissariat, a déterminé que l’homme transportait près de 280.000 euros dans sa voiture. Une perquisition a alors été menée au domicile de la personne interpellée et là aussi, les policiers sont encore une fois tombés des nues puisque d'autres sacs ainsi que des petits paquets et des boîtes remplis d’argent se trouvaient cachés dans des placards. D’autres paquets ont été retrouvés sous le lit.

Tous ceux-ci contenaient de l’argent liquide et au final, la somme totale de 1.785.000 €, en petites coupures, a été découverte suite à cette interpellation par la brigade. "Il s’agit là de la plus grosse saisie d’argent jamais réalisée par une zone de police locale. Les deux voitures de luxe (Mercedes AMG, Audi A6) du suspect ont également été saisies. Tout comme une arme à feu volée, une machine à compter l'argent, du matériel pour emballer l'argent sous vide et 26 000 euros de bijoux. L’enquête est toujours en cours et devra, entre autres, déterminer la provenance de cette importante somme d’argent. En l'attente des résultats de l'enquête, l'argent a été saisi et bloqué sur un compte bancaire. Le suspect a été privé de sa liberté et placé sous mandat", indique le communiqué de la police.