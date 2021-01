Près de 2 kilos d’héroïne, estimés à une valeur marchande, de près de 35.000 euros ont été saisis par le service Tecov de la zone de police Bruxelles-Ouest au début du mois de janvier 2021, annonce le parquet de Bruxelles ce matin.

"Trois inspecteurs chargés de la sécurisation dans et aux abords des transports en commun ont eu leur attention attirée par un suspect connu pour stupéfiants. L’homme, qui marchait sur le boulevard de Smet de Naeyer, à Jette, près de l’arrêt Guillaume De Greef, semblait très nerveux et ne cessait de se retourner", explique le parquet dans un communiqué.

"Les policiers ont décidé de le suivre, l'un à pied, les deux autres en voiture. Après avoir passé un appel téléphonique, le suspect s’est dirigé, toujours à pied, vers le Foyer jettois. Quelques minutes plus tard, un véhicule s’est arrêté à sa hauteur. Les policiers ont assisté, en flagrant délit, à la vente de drogue. Dès l’échange terminé, la voiture a redémarré, suivie aussitôt du véhicule banalisé de la police. L’acheteur a été interpellé, sans opposer de résistance, par le policier à pied. Les deux occupants ont été arrêtés alors que leur voiture était bloquée dans le trafic, à Laeken."

A la demande du magistrat de garde, une perquisition a été menée aux résidences des deux suspects. Dans l’une des habitations, tout le matériel nécessaire à la confection et vente des pacsons d’héroïne a été découvert sur la table du salon. Procédant à la fouille complète des lieux, les policiers ont mis la main sur un peu moins de 1.700 grammes d’héroïne pure, cachés dans un sac en plastique, dans le four. D’autres pacsons ont été trouvés, cachés dans les toilettes. Au total, près de 2 kilos d’héroïne ont été saisis. Lors de la seconde perquisition, un véhicule de luxe et une moto ont été saisis.

Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet et placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.