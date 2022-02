Le mercredi 26 janvier dernier, la police a été informée qu’une forte odeur de cannabis se dégageait d’un bâtiment situé sur la commune d’Evere.

Sur place, les policiers ont découvert, certes du cannabis : 37 plants et 228 grammes. Mais aussi et surtout une vraie ménagerie. Ils ont en effet récupéré 52 tarentules, un serpent python, trois scorpions, quatre tortues, deux pogonas et seize scarabées. Les bestioles ont été saisies.

Un père et son fils majeurs ont été interpellés puis relaxés après leur audition. Une enquête est en cours.