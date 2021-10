La police enquête sur un établissement bruxellois : "Cet hôtel pue le cannabis" Bruxelles Arnaud Farr © D.R.

Une enquête a été ouverte par la zone de police Bruxelles Ixelles à l’encontre d’un hôtel du centre-ville. "La chambre que nous occupions dite de luxe, n’a de luxe que le nom. La propreté y est limite et pas grand-chose ne fonctionne. Le pire est au niveau du premier étage où toute la journée, et surtout le matin après la nuit, ça pue la marijuana et pas de peu", selon un client mécontent.