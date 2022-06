La police est à la recherche de Pascal Depris, disparu le 15 juin dernier à Berchem-Sainte-Agathe. Ce jour-là, entre 12h et 18h, cet homme âgé de 59 ans a quitté la maison de repos Arcus située chaussée de Gand à Berchem-Sainte-Agathe. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il mesure environ 1,75 m et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et des tatouages sur les deux bras. Il a une démarche particulière qui fait penser qu’il va tomber vers l’avant. Il s’exprime difficilement et peut paraître confus. Aucune description vestimentaire n’a pu être établie.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, prenez contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.