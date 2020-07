Le jeudi 9 juillet, R.A., 37 ans, a été arrêté chaussée d’Ixelles après avoir été formellement reconnu sur la voie publique par un inspecteur de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles. Toutes les équipes de terrain de la zone de police avaient reçu la description de l’homme, suspecté d’être l’auteur de plusieurs vols avec effraction et de tentatives de vol avec effraction commis dans des habitations et commerces de la commune d’Ixelles ces trois derniers jours.

L’homme n’est pas un inconnu de la justice, il avait déjà à son actif 39 méfaits dont la moitié en lien avec des vols qualifiés. Lors de son interpellation, il ne faisait l’objet d’aucun signalement mais a, par contre, été retrouvé en possession de près de 400 euros en cash et surtout d’une montre estimée à 11 000 euros, subtilisée le 6 juillet avec d’autres biens de valeur, principalement de la maroquinerie, lors d’un cambriolage connu avenue Louise à Ixelles, tandis que le propriétaire dormait à l’étage.

La même nuit, un peu plus tôt, le suspect avait fracturé la porte d’un immeuble abritant en son rez-de-chaussée un restaurant dont il s’est emparé du fond de caisse - préjudice de 200 euros – avant de visiter en vain les étages à la recherche d’un butin plus conséquent, n’hésitant pas à crier "Police" devant la porte d’un logement fermé à clé. Un procès-verbal du chef d’usurpation de fonction a été dressé.

Lors de l’exécution du mandat de perquisition opéré en son point de chute, le domicile de sa maman situé à Saint-Josse, les policiers ont retrouvé près de 5 300 euros que R.A. reconnaîtra lors de son audition être le fruit de ses vols ainsi que tous les biens dérobés le 6 juillet en l’habitation de l’avenue Louise, à l’exception d’un porte-plume de marque.

Entendu par les policiers, R.A a reconnu être l’auteur de onze vols et tentatives de vols. En plus des huit dossiers déjà portés à sa charge par notre zone de police (sept commis entre le 6 et le 9 juillet à Ixelles et un commis le 1er juillet à Bruxelles), il a également reconnu trois autres vols, l’un qu’il qualifiera être "le premier de la série" commis fin juin-début juillet en un complexe de bureaux et deux vols de vélos – l’un retrouvé lors de la perquisition, le second laissé sur les lieux d’un de ses cambriolages, son butin étant trop imposant que pour lui permettre de fuir à deux roues.

Les procès-verbaux ont également été établis pour détention d’une arme prohibée (taser) ainsi que pour détention de stupéfiants (près de cinq grammes de cannabis conditionnés) découverts lors de la perquisition.

R.A. a été mis à la disposition des autorités judiciaires. Il est inculpé de vols avec effraction et de vol avec violences