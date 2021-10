Les policiers ont fouillé la camionnette des suspects et ont découvert deux vélos volés. Des perquisitions ont ensuite permis la découverte de 54 vélos volés de plus, ainsi que d'une trottinette électrique volée. Les deux suspects ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles. "Les deux hommes ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer le vélo dans une camionnette", a expliqué la zone de police Bruxelles-Ouest, dans un communiqué mercredi. "Lors de la fouille du véhicule, deux autres vélos ont été découverts ainsi que divers outils et des cadenas. Deux perquisitions menées au domicile des suspects a ensuite permis aux policiers de retrouver 54 vélos et une trottinette électrique", a-t-elle relaté.

"Les vélos sont, pour l'instant, entreposés au commissariat central, rue du Facteur à Molenbeek-Saint-Jean. Les propriétaires sont en cours d'identification. Les photos des vélos seront diffusées prochainement sur la page Facebook de la zone de police Bruxelles-Ouest. Pour y accéder, il suffit de taper @zpz5340 dans la barre de recherche. Les personnes qui reconnaîtront leur vélo ou la trottinette électrique seront invitées à prendre contact avec le service qui sera mentionné dans cette publication. Des preuves de la possession du vélo seront exigées", a expliqué la police. "Nous en profitons pour rappeler l'importance d'enregistrer son vélo ou sa trottinette afin qu'il soit facilement identifiable en cas de perte ou de vol".

Quant aux vélos non récupérés, ils seront pris en charge par l'asbl Cyclo et les photos seront diffusées également sur la page Facebook mybike.brussels.