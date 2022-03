Le mercredi 16 mars 2022 vers 17h00, Laurent Frédéric, un homme âgé de 48 ans, a quitté le centre Les 3 Arbres, situé rue des Trois Arbres, à Uccle. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Laurent mesure 1,80 mètre et est de corpulence normale. Il a les cheveux rasés et les yeux bleus. Il se déplace en boitant.

Au moment de sa disparition, il portait un pull bordeaux, un pantalon de training bleu foncé et des baskets. Il pourrait être en possession d’un sac banane vert foncé. Cette personne a besoin de soins médicaux.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.