Le vol à main armé a eu lieu dans le magasin Action de la rue de Genève.

La police fédérale recherche les trois auteurs d'un braquage mené le 7 décembre 2019 vers 19h dans le magasin Action de la rue de Genève, à Evere.

Le premier auteur était vêtu d’un pantalon noir, d’une veste noire et d’un casque noir gris et bleu. Il portait également des chaussures noires à semelles blanches. Il était en possession d’un sac à dos de marque Nike.

Le second auteur portait un casque de marque Nolan N21 Caribe de couleurs brun et blanc, et était habillé en noir.

Le troisième auteur portait un casque noir. Il était vêtu d’une veste noire à capuche et d’un pantalon training noir avec une ligne blanche sur le côté extérieur du mollet. Il était en possession d’un pistolet noir.

Des informations ? Contactez le 0800/30 300 (numéro gratuit, opérationnel 24h/24).