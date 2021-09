La police fédérale est à la recherche des deux auteurs d'un vol à main armée commis le 25 octobre 2018 vers 10h20 - il y a quasiment trois ans donc - , dans une bijouterie situé rue François Vekemans à Neder-Over-Heembeek.

L’auteur est âgé d’une quarantaine d’années. Il mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence normale et est ventripotent. Il a les yeux noirs et les cheveux foncés. Il pourrait porter un postiche lunettes et moustache. Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, une chemise blanche, une veste 3/4 claire et une casquette claire.

Son complice qui faisait le guet était vêtu d’un pantalon foncé et d’un sweat à capuche. Il était en possession d’un sac à bandoulière.

Des infos ? Prenez contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via avisderecherche@police.belgium.eu.