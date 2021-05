Le parquet de Bruxelles recherche les auteurs d'une tentative de vol à main armée survenu le mercredi 17 février 2021 vers 15h10, à la ferme Nos Pilifs, à Neder-Over-Heembeek.

Voici les faits décrits par la police : "deux individus s'approchent de la ferme et se dirigent vers le bâtiment administratif. Ils pénètrent dans l'enceinte et vont immédiatement à la rencontre d'un employé. Ils lui font signe de ne pas faire de bruit tout en le menaçant avec un couteau pour l'un et un marteau pour l'autre. Le premier auteur pénètre dans un bureau où se déroule une réunion. Il menace les personnes sur place avec son couteau et réclame le contenu du coffre-fort. Il est ensuite rejoint par le second braqueur qui poursuit les mêmes menaces mais cette fois-ci avec son marteau. Le premier finit par sortir de la salle et se met à la recherche d'un coffre. Voyant que l'association ne possède aucune richesse et que la situation ne mène à rien, les auteurs prennent la fuite en s'encourant, puis en montant probablement dans une voiture de fuite."

Le premier auteur est de corpulence moyenne à forte et mesure environ 1,70 m. Il a le visage rond. Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, une veste à capuche foncée et des chaussures de sport.

© POLFED

Le deuxième auteur est de corpulence mince et mesure approximativement 1,70 m. Il portait un pantalon foncé et une veste de training foncée probablement de marque Nike, munie d'une capuche.

© POLFED

Certains éléments d'enquête laissent penser que le véhicule utilisé par les auteurs lors de leur fuite pourrait être une Opel Corsa de couleur grise.

Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ce fait ou sur ce véhicule, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.