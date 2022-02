Le dimanche 13 février 2022 vers 17h, Philippe Thomas, un homme âgé de 63 ans, a quitté son domicile situé boulevard des Invalides à Auderghem. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Philippe est de corpulence mince et mesure 1,82 m.

Il a de courts cheveux blancs et une calvitie. Il a une barbe naissante et se déplace de manière courbée. Il porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon foncé, une veste noire à capuche et un bonnet noir. Il est en possession d'une petite sacoche noire.

Cette personne peut paraître confuse et désorientée. Si vous avez vu Philippe Thomas ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec la police via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.