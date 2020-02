Au coeur de l'Atelier 210 à Etterbeek, les passionnés et les professionnels pourront découvrir les dessous de ce média de plus en plus populaire. Enregistrement sonore disponible en ligne, de sorte à pouvoir être écouté partout, le podcast est une contraction de "iPod" et "broadcast". Il est originaire des États-Unis, où il est très populaire depuis un certain temps.

Récemment, les principaux médias de Belgique francophone et néerlandophone trouvent également leur chemin vers les podcasts. Il était donc grand temps pour les organisateurs d'organiser le premier Brussels Podcast Festival et d'approfondir deux thèmes importants: les podcasts natifs réalisés en dehors d'un programme radio et la production radiophonique originale.