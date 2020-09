Dans la matinée, le ministre de la Promotion du multilinguisme Sven Gatz (Open Vld), en charge de l'événement, présentera officiellement le nouveau Conseil pour le multilinguisme dans l'hémicycle du Parlement bruxellois. Avec 1,2 million d'habitants, environ 180 nationalités et plus de 100 langues différentes parlées, la Région de Bruxelles-Capitale baigne dans le multilinguisme. La connaissance de plusieurs langues est presque devenue une caractéristique de l'identité bruxelloise.

La première Journée bruxelloise du multilinguisme a pour but de rassembler ceux qui s'intéressent au multilinguisme à Bruxelles, de permettre l'échange de projets et d'idées et d'apprendre d'autres langues.

La journée sera officiellement lancée avec la présentation du nouveau Conseil pour le multilinguisme. Ensuite, l'initiative BeTalky et le logo du multilinguisme de Bruxelles seront dévoilés par le ministre Sven Gatz. L'humoriste Dena Vahdani posera, quant à elle, un regard amusé sur le multilinguisme.

L'après-midi sera consacrée aux travaux pratiques. La Maison du Néerlandais (Huis van het Nederlands) organisera des tables de conversation dans la salle des glaces du Parlement bruxellois, où il sera possible de pratiquer différentes langues. La journée s'achèvera par un apéritif multilingue virtuel.