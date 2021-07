La salle de shoot de la Ville de Bruxelles ouvrira ses portes au mois de décembre, dans le quartier Lemonnier, annonce le bourgmestre de la Ville de Bruxelles dans Le Soir ce matin. Cette salle sera ouverte 5 jours sur 7 de 10h à 18h. Elle disposera de cinq places assises pour l’injection et cinq pour l’inhalation. Ceci dans un premier temps, les horaires d'ouverture pourront évoluer si nécessaire.

Pour pouvoir accéder à cette salle de shoot, il faudra être majeur et être un consommateur problématique. Pas question d'y venir de temps en temps pour y fumer un joint. "On cible vraiment le public marginalisé, hors radar, qui a du mal au quotidien. Et qui se livre à une course contre la montre permanente : trouver de l’argent, des produits, du matériel, consommer, et puis ça recommence, plusieurs fois par jour. Ces gens ne pensent plus à rien d’autre. Nous, on va essayer de casser ce schéma, de les aider à reprendre du temps pour une douche, un repas, une discussion avec un assistant social, des soins, etc.", explique Nicolas De Troyer, futur coordinateur du site au Soir. Lors de la première visite, le consommateur passera un entretien. Une assistance médicale et administrative ainsi que des assistants sociaux seront présents en permanence.

Une seconde salle de shoot, régionale celle-ci, ouvrira par ailleurs ses portes en 2025 avenue du Port, à proximité du quartier Alhambra. On y trouvera également un abri de nuit, un centre de jour et une maison d'accueil. Le bourgmestre bruxellois précise encore qu'un troisième espace de consommation sera certainement nécessaire à Bruxelles.