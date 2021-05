Le collectif "l’Abîme" a envoyé une demande d’autorisation auprès de la zone de police Bruxelles-Ixelles afin d'organiser un nouveau rassemblement au Bois de la Cambre le samedi 29 mai de 14 heures jusque minuit. C'est via la page Facebook que cette demande a été officialisée. Le coordinateur du mouvement y met en avant les mêmes motifs que pour La Boum 2, à savoir l'absence de contacts depuis plus d'un an et la santé mentale des jeunes qui se détériore toujours plus.

Pour pouvoir organiser cette manifestation, Dave Monfort, qui a envoyé le courrier à la police, veut mettre en avant que le risque de contamination en extérieur est très faible comme le relatent plusieurs études. "Les experts et des études attestent de risques de contamination quasi inexistants à l’extérieur".

La police de la zone Bruxelles-Ixelles n'a pas encore communiqué à propos de cette nouvelle demande de manifestation.

© L'Abîme