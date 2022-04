Sur la Bourse, chantier géré par la Ville, une pub pour le commerce en ligne…

Installée sur les échafaudages du chantier de la Bourse, la publicité pour la société spécialisée dans la vente de vêtements en ligne domine la place de la Bourse avec assurance, un certain mépris même, si l’on se met à la place des vendeurs de fripes installés dans le centre touristique de la capitale belge.

Et cela n’a pas manqué, de nombreux commerçants ont fait part de leur indignation au président du groupement des commerçants du centre de Bruxelles Alain Berlinblau. "J’ai été très fortement sollicité par des commerçants offusqués. Et je les comprends. Nous avons tous été choqués en voyant cette publicité. Ce site de vente en ligne, c’est une grosse concurrence pour nous et la Ville de Bruxelles autorise ça en plein piétonnier. C’est de la provocation !"

(...)