La quatrième édition du Forest Sounds Festival s’est tenue ce dimanche dans différents quartiers de Forest, avec en apothéose deux concerts organisés en début de soirée dans le parc de Forest où une scène avait été dressée.

Covid oblige, la commune n’a pas souhaité communiquer en amont pour annoncer l’événement. “Un cuistax circulait dans les différents quartiers pour annoncer les concerts organisés l'après-midi sur la place Saint-Denis, sur la place Saint-Antoine, dans le parc Marconi et enfin dans le parc de Forest”, explique Charles Spapens (PS), échevin de la Culture.

© DR



Afin de respecter la distanciation sociale, des cercles en bois ont été installés sur la pelouse devant la scène dressée en haut du parc de Forest, sur la parcelle en face de l’Athénée royal Andrée Thomas. Les spectateurs avaient pour ordre de rester dans leurs “bulles”. Du gel hydroalcoolique était mis à disposition à l’entrée du site et un comptage a été organisé.

“La tenue du Forest Sounds Festival itinérant fut un réel plaisir pour les nombreux Forestois qui ont répondu présent sur les différentes places de la commune. On sent que la culture avait besoin de revivre et cela nous donne envie de pousser la réflexion à refaire des concerts dans les quartiers à l’avenir, plutôt que tout centraliser dans le parc de Forest”, poursuit Charles Spapens. “C’était un défi d’organiser un événement dans le respect des règles sanitaires, et aucun incident n’est à déplorer.”

La quatrième édition du Forest Sounds Festival était organisée par le palais des Sciences, le Bras et la commune de Forest.