Repousser les frontières de la Région bruxelloise et l’étendre aux communes périphériques qui en expriment le souhait par referendum. Cheval de bataille des amarantes, l’idée a été relancée récemment par le président de Défi, pour qui la Région bruxelloise idéale “pourrait comporter du moins les six communes à facilités”.

La proposition a immédiatement remis le feu aux poudres communautaires, provoquant moult réactions… surtout du côté néerlandophone. Semaine passée, une délégation de mandataires N-VA du Vlaamse Rand, menée notamment par les bourgmestres de Dilbeek et Opwijk, est même venue manifester devant le siège de Défi, chaussée de Charleroi à Saint-Gilles, avec drapeaux flamingants et sacs de terre “Dit is vlaamse grond” (voir photo).