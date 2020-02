Le gouvernement l’avait annoncé en début de législature : d’ici 2023, le tri des déchets organiques récoltés dans les sacs orange sera obligatoire. Ainsi, tous les déchets alimentaires des Bruxellois devront être récoltés dans les sacs orange. Si ce n’est pas le cas, les citoyens seront passibles d’une amende comme c’est le cas aujourd’hui pour les déchets en carton ou PVC.

Actuellement, ces ordures ne sont pas traitées à Bruxelles. Si l’idée d’installer un centre de biométhanisation dans la capitale existe, afin de valoriser les déchets alimentaires en énergie, elle ne reste aujourd’hui qu’à l’étape de projet. Ainsi, les déchets organiques sont aujourd’hui acheminés vers deux centres : à Ypres et à Herstal. Un contrat de deux ans qui coûte 3,5 millions d’euros à la Région, annonce le ministre de la Propreté publique et de l’Environnement Alain Maron (Ecolo), dans une réponse à la députée bruxelloise Clémentine Barzin (MR).

"Concrètement, les camions de Bruxelles Propreté se rendent sur le site de transfert de Suez situé à Neder-Over-Heembeek pour déverser les déchets organiques collectés. Ces déchets sont ensuite chargés dans des semi-remorques qui évacuent les déchets organiques 4 à 5 fois par semaine", explique le ministre. "Environ 50 % des déchets organiques apportés sur le site de Suez sont traités à Ypres (IVVO) et 50 % à Herstal (Intradel). Les deux sites valorisent les déchets par biométhanisation et produisent ainsi de l’énergie renouvelable (production de biogaz, NdlR) et du digestat (amendement pour le sol, NdlR) ."

Pour la députée libérale, ce contrat "démontre un manque de gestion et de vision du gouvernement bruxellois".

"Depuis plus de 15 ans, le projet d’un centre de biométhanisation en région bruxelloise reste dans les cartons. Encore dernièrement, le ministre de l’Environnement a affirmé que ce centre ne verra probablement pas le jour sous cette législature. Et pourtant le tri des déchets organiques deviendra obligatoire dans deux ans. En attendant, la Région paie plus de 3,5 millions d’euros pour le transbordement, l’acheminement et le transport de ses déchets vers des centres de biométhanisation hors région bruxelloise et ce sans qu’aucune retombée de l’énergie produite ne revienne à Bruxelles", déplore Clémentine Barzin.