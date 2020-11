Le ministre-président de la Région bruxellois Rudi Vervoort et le Secrétaire d'État en charge de la Lutte contre l'Incendie, de l'Aide Médicale Urgente et de l’Urbanisme, Pascal Smet, ont dévoilé ce mercredi le projet de nouvelle caserne de pompiers et d’équipement sportif que la Société d’Aménagement Urbain (SAU) construira le long du canal à Anderlecht. C’est l’agence d’architecture Bogdan & Van Broeck, associée à une équipe pluridisciplinaire, qui a remporté le marché public organisé par la SAU pour sa conception.

Situé au 409 chaussée de Mons, dans le quartier de Cureghem, le projet a pour particularité de mutualiser l’usage d’une grande salle de sport entre le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) et le quartier, tout en offrant des espaces indépendants pour les pompiers et les sportifs. La commune d’Anderlecht assumera la gestion de l’équipement sportif accessible pour le quartier.

Cette construction neuve porte sur environ 5.700 m² bruts, dont environ 1.300 m² pour l’équipement sportif. La Région prévoit son ouverture fin 2024. Le ministre-président Rudi Vervoort rappelle que "l’ambition de la Région est de réaliser à cet endroit un équipement permettant, d’une part, aux pompiers de répondre le plus efficacement possible à leurs missions et, d’autre part, de doter Cureghem d’un nouvel équipement tourné vers la ville, au bénéfice des habitants et des usagers du quartier."

Le Secrétaire d'État en charge de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de l’Urbanisme Pascal Smet souligne quant à lui que "construire des nouvelles casernes pour nos pompiers est une priorité pour ce gouvernement. Nous travaillons sur le déménagement de l’état-major à Tour et Taxis, mais ce projet est le plus avancé. Il sera exemplatif. Nous l’avons résolument voulu en lien avec le quartier de Cureghem en plein redéploiement. Ici le Siamu est propriétaire et nous profitons de la construction de cette nouvelle caserne pour offrir un nouvel équipement aux habitants et au quartier. Ainsi, c’est une grande salle de l’équipement sportif qui a été conçue afin de pouvoir accueillir notamment du basket. De plus, en dehors des heures d’utilisation par les pompiers, elle pourra accueillir du public."