La crise humanitaire entraînée par la guerre en Ukraine a poussé un nombre important d'Ukrainiens à partir et à arriver dans plusieurs pays européens, dont la Belgique qui connaît un afflux de réfugiés, notamment à Bruxelles.

Cette situation nécessite que l'ensemble des forces vives de la Région bruxelloise agissent ensemble, indique celle-ci mercredi.

En matière de communication et d'information à la population, la Région lance donc la plateforme régionale d'information www.helpukraine.brussels .

Cette plateforme web, mise en place par Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS), a pour vocation de regrouper les informations disponibles et pertinentes dans tous les domaines de compétence régionaux. "Elle reprend l'ensemble des informations émanant des administrations et des services publics régionaux et locaux relatives à l'accueil des ressortissants ukrainiens et à l'impact du conflit en Ukraine dans notre région", explique le ministre-président Rudi Vervoort. "Le site est disponible en 5 langues, dont l'ukrainien et le russe, et s'adresse aux ressortissants ukrainiens mais aussi aux citoyens bruxellois, aux pouvoirs locaux et aux services d'aide qui recherchent de l'information".