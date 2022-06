Dix immeubles de bureaux seront ainsi transformés en hébergements collectifs non meublés. Chaque hébergé participera aux frais à hauteur de 150 euros par mois par adulte (50 euros par mineur d'âge). Quelque 1.500 places seront ainsi mises à disposition.







Dix infrastructures de type hôtelier en reconversion (hôtels, internats, hôpitaux, maisons de repos, etc.) pourront héberger 1.500 personnes supplémentaires, moyennant une intervention de 225 euros par mois et par personne (75 euros par mineur).







Par ailleurs, six sites font l'objet d'une étude d'installation de modules démontables de qualité. Selon la secrétaire d'Etat au logement, Nawal Ben Hamou, une cinquantaine de modules d'un bon niveau de confort seront commandés pour être implantés sur des sites en attente de la Société du Logement de la Région Bruxelloise. Quelque 500 personnes pourront être accueillies sur ces sites

.



En complément de ces trois solutions, la Brussels Hotel Association (BHA) et ses membres garantiront aux communes et CPAS de la capitale des chambres à un prix plancher pour héberger temporairement (15 jours) des familles dans le besoin, le temps de trouver une solution plus durable.



Selon le ministre-président Rudi Vervoort et Pierre Verbeeren, Bruxelles héberge actuellement quelque 7.000 réfugiés ukrainiens, soit 15% de l'accueil en Belgique. Au rythme régulier de 1.000 personnes en plus par mois, la Région-capitale devrait accueillir 12.000 réfugiés d'ici la fin de l'année.





La Région bruxelloise entend par ailleurs soutenir ce qui devient petit à petit une tradition d'hospitalité au sein de la population, et la structurer afin de ne pas laisser les hébergeurs seuls face aux enjeux de l'hospitalité, a souligné Rudi Vervoort.







L’hébergement chez les particuliers mieux encadré





Une toute nouvelle plate-forme numérique développée par le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) est ainsi mise à la disposition des candidats hébergeurs via le site helpukraine.brussels, a quant à lui indiqué le ministre Bernard Clerfayt (DéFI). Les Bruxellois peuvent y déposer leur offre d'hébergement. Ils y disposent d'un accès personnalisé aux données d'hébergement les concernant. Ils ont l'assurance que leurs données ne sont utilisées que confidentiellement et uniquement par les autorités et les ASBL agréées.







Les hébergeurs passent une convention d'hébergement temporaire avec l'hébergé. Un modèle de convention est mis à disposition de chaque hébergeur. L'hébergement sera limité dans le temps (au libre choix, mais la Région propose trois mois renouvelables).







L'hébergé paiera une indemnité d'hébergement (150 euros par mois et par adulte, 50 euros pour les mineurs). Cette indemnité ne couvrira que les charges. Si l'hébergeur propose d'autres services (repas, etc.), l'hébergé y contribuera dûment. Le CPAS pourra, à la demande de l'hébergé, verser cette indemnité directement sur le compte de l'hébergeur.







Une charte de cohabitation sera également mise à la disposition des hébergeurs et des hébergés (en ukrainien) pour accompagner la vie en commun dans le logement partagé, afin de favoriser la communication dès le début de la cohabitation et de définir ensemble ce qui est important pour chacun via des règles de cohabitation.







L'hébergeur sera informé qu'il ne doit pas assurer l'accompagnement social des personnes hébergées, qui est couvert par divers organismes régionaux, d'emploi, sociaux, et de santé.

En matière de santé, en partenariat avec l'Hôpital Saint-Jean, du personnel soignant pratiquant la langue ukrainienne accueille les réfugiés au boulevard Pacheco. Une centaine de personnes par semaine y sont actuellement accueillies pour des problèmes physiques ou psychiques. Selon le ministre de la Santé Alain Maron, la Région essaiera d'y constituer un hub santé.

Une bonne part de ceux qui sont actuellement présents sont hébergés par des citoyens ou ont trouvé une solution de logement via le marché immobilier classique.Si l'hébergeur se pose des questions, il pourra appeler le numéro vert 0800/40.400 les mardis et jeudis matins. Bruxelles Logement répondra à toutes ses questions sur l'hébergement.La Région élargira par ailleurs les subsides destinés aux associations d'aide au logement et à l'aide sociale au sens large aux nouveaux publics qu'elles accompagnent.Une campagne d'information et de sensibilisation de la population sera lancée prochainemen