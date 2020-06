Le gouvernement bruxellois a adopté en première lecture une liste de 422 reptiles pouvant être détenus en Région bruxelloise : 249 lézards, 107 serpents et 66 tortues.

Serpents, lézards et tortues sont de plus en plus nombreux à être détenus par des Bruxellois(es). Mais posséder un animal exotique en captivité n’est pas chose aisée et requiert des connaissances, du temps, de l’espace et de l’argent. Raison pour laquelle la Région bruxelloise a décidé de légiférer sur les espèces de reptiles autorisées afin d'encadrer au mieux la détention de ces nouveaux compagnons.

Au total, 422 espèces (249 lézards, 107 serpents et 66 tortues) sont reprises sur la liste positive des reptiles dans la capitale. Une liste positive est un instrument permettant de limiter les types d’animaux commercialisés dans les animaleries et les magasins spécialisés. Elle permet aussi de limiter l’accès des amateurs encore novices à quelques espèces faciles à détenir.

La facilité de la détention est d’ailleurs l’un des critères qui a guidé l’établissement de la liste. Mais aussi l’accès à la nourriture, la taille de l’animal qui doit être maniable, la vulnérabilité de l’espèce ou encore la dangerosité pour l’être humain.

"Avoir une liste positive des reptiles est essentiel pour freiner les achats impulsifs et limiter le type d’espèces en vente. Mais pour endiguer la souffrance animale, il faut définir des normes de détention. Le fait qu’un particulier détienne une espèce figurant sur la liste positive ne garantit en rien que l’animal bénéficie par la suite d’un habitat adéquat. Pour la première fois, nous avons joint à la liste positive des reptiles, les conditions de détention minimales afin de garantir le bien-être de ces animaux qui nécessitent des normes spécifiques", explique Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois du Bien-être animal.

L’éclairage est par exemple un élément très important pour le bien-être de certains reptiles. Le terrarium doit donc être éclairé conformément au rythme de l’animal. Les reptiles ont le sang froid mais apprécient la chaleur. Le terrarium doit être équipé d’une source de chaleur adaptée à l’espèce et à ses besoins. La ventilation, l’alimentation, l’eau sont également des éléments d’attention qui font partie des normes de détention définies.

"La liste sera dynamique. Certaines espèces de reptiles pourront donc y faire leur entrée, d’autres pourront en sortir en fonction des nouvelles informations disponibles à leur propos. Nous sommes face à un phénomène relativement nouveau qui évoluera sans doute. Mais nous ne pouvions plus attendre pour garantir le bien-être de ces nouveaux animaux de compagnie."

Enfin, les Bruxellois(es) propriétaires de reptiles ne figurant pas sur la liste pourront les garder à condition de pouvoir prouver qu’ils les possédaient avant l’entrée en vigueur de la liste positive des reptiles.