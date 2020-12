Alors qu'un très gros producteur de biscuits industriels va éradiquer le terme spéculoos de ses emballages, Bruxelles fait l'inverse. Ce vendredi, le gouvernement a accepté la demande de la Maison Dandoy et de l'ASBL Tartine et Boterham d'inscrire le spéculoos à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. A l'instar de l'art de la bière, l'art du fritkot, le Meyboom, l'Ommegang, le théâtre de Toone ou la Saint V'.

A quoi sert cette inscription ? Elle est en réalité surtout symbolique. Même si la Région bruxelloise souhaite ici valoriser un savoir-faire local bien présent, protéger une tradition et soutenir la centaine d'artisans bruxellois directement associées à la fabrication et à la vente du spéculoos à Bruxelles.

Aujourd'hui encore, une trentaine d'artisans bruxellois produisent eux-mêmes leur spéculoos grâce, parfois, à des recettes ancestrales. "Le spéculoos, c’est notre patrimoine. On n’y touche pas. Merci à la Maison Dandoy et aux artisans de défendre avec passion et vigueur l’histoire et le savoir-faire du spéculoos. Comme elle l’a fait pour les fritkots et ou la culture du chicon, la région bruxelloise inscrit le spéculoos à l’inventaire du patrimoine pour le protéger et le valoriser pour l’éternité", assure Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d'Etat en charge du Patrimoine.

Le coordinateur de l'ASBL Tartine et Boterham Géry Brusselmans a répertorié une soixantaine de boulangeries et pâtisseries véritablement artisanales sur le territoire régional. "Quasi tous les artisans y préparent encore, chaque mois de décembre, le spéculoos de manière traditionnelle : avec du bon beurre et à l’aide de moules en bois. Une preuve que ce savoir-faire artisanal ancestral bruxellois est encore bien vivant", explique celui qui a écrit un livre sur les vraies boulangeries artisanales bruxelloises.