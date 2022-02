Bacs à sable, mini festivals, ateliers vélos, rencontres entre voisins… “Bruxelles en vacances” sera bientôt de retour. "Beaucoup de Bruxellois n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Et la plupart n’ont ni jardin, ni terrasse. L’espace public est alors la prolongation de leur maison” remarque Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise en charge de la Mobilité. Du 3 juin à la fin des congés de la Toussaint vous pourrez participer aux projets temporaires sélectionnés par la Région. Pour la troisième année de suite, la ministre invite alors les associations “à créer de l’espace supplémentaire où jouer, flâner sous un arbre, apprendre à rouler à vélo, manger une glace sur un banc et se rencontrer avec ses voisins.”

L’an passé 49 initiatives ont fleuri dans 17 communes bruxelloises.

“Une ville apaisée”

Incluse dans le plan régional Good Move, cette initiative a pour but de faire émerger d'autres utilisations de l’espace public pour atteindre l’objectif de “ville apaisée," à savoir un “meilleur cadre de vie” et “une circulation plus fluide”.

Fin avril, le jury réalisera sa sélection parmi les candidats. Une attention particulière sera portée à l’aspect de la “participation citoyenne” des projets. Que ce soit sur un bout de trottoir pour promouvoir son ASBL, sur l’ensemble d’une rue pour en modifier l’utilisation, sur un site particulier pour le faire découvrir aux habitants, le panel des possibles est large. Des “projets mobiles” sont aussi attendus.

Les asbl ont jusqu'au 15 avril pour postuler. La région pourra financer 15 000 euros au maximum par projet.