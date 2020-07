Plus de la moitié des femmes bruxelloises subissent au moins une forme de violence au cours de leur vie. 30% d'entre elles supportent encore les conséquences des violences subies aujourd'hui, même si les faits se sont produits des années aupravant. Ce constat alarmant est issu d'une étude de equal.brussels réalisée en 2016-2017. Face à ce constat, la région Bruxelles-Capitale "a décidé de prendre ses responsabilités" lance son premier plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024.

Concrètement ce plan est composé de 56 mesures transversales qui touchent, pour ne citer qu'eux : la prévention, l'emploi, la fonction publique ou encore la mobilité. Les mesures vont donc de la formation du personnel de la Stib en matière de harcèlement sexuel à la mise en place d'un dispositif d'alerte via les officines pharmaceutiques en passant par la mise à disposition d'un kit de communication pour les administrations communales et régionales.

Ces mesures multidisciplinaires qui composent ce plan régional ont été élaborées en étroite collaboration avec les ministres et secrétaires d'Etat bruxellois. A l'origine de cette dynamique, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Nawal Ben Hamou : "J'ai pu compter sur la coopération pleine et entière de mes collègues du gouvernement qui ont chacun, dans leur domaine de compétence, proposé des actions. Cette approche coordonnée nous permet donc d'appréhender la problématique, pour la première fois à Bruxelles, sous toutes ses formes".

"Par souci de transparence, chaque mesure du plan est planifiée, budgétée et prévoit des indicateurs de suivi", précise la secrétaire d'Etat.

Rendre les déplacements à vélo plus accessibles aux femmes

"Elle m'a convaincu qu'on peut faire quelque chose, indique Elke Van den Brandt, ministre en charge de la mobilité. Redessiner la ville et la rendre accessible à tous les utilisateurs et utilisatrices est un défi important. Nous voulons accroître la sécurité et le sentiment de sécurité avec un meilleur éclairage de l'espace public, avec des détecteurs de mouvement et en privilégiant des espaces de métro ouverts plutot que fermés".

L'action 39 est "rendre les déplacements à vélo plus accessibles aux femmes". En effet, en 2019 une étude révèle que 63,86% des adultes cyclistes observés sont des hommes contre 36,13% de femmes.

"La fonction publique régionale bruxelloise contribue activement à la prévention des violences faites aux femmes, précise Sven Gatz, ministre de la fonction publique. Le ministre, en partenariat avec Talent.brussels, a proposé un volet fourni de formations. Des formations des managers sur l'impact des violences au travail ainsi qu'une formation des personnes de confiance et assistants sociaux sur les violences au travail vont avoir prochainement lieu.

"L'une des formes de violence envers les femmes est l'accès inégal à l'emploi ou aux promotions, précise Bernard Clerfayt, ministre de l'emploi. La discrimination la plus importante est celle faite sur le genre. De ce fait j'ai développé Actiris Inclusive. Ce service accompagne les employeurs bruxellois dans l'élaboration des plans d'action tendant à intégrer la parité en entreprise."

Penser à la femme dans l'espace public est également l'une des clés de lutte des violences envers les femmes. "C'est en étant attentif à la réalité des femmes dans l'espace public dès l'ébauche des projets de réaménagement que nous pourrons améliorer la situation", précise Pascal Smet, secrétaire d'Etat à l'urbanisme.

Evaluation à mi-parcours

Ce plan propose des actions pour lutter contre les violences envers les femmes dans l'espace public mais également dans la cellule privée. "Nous sortons cette violence de la sphère privée et en faisons une affaire publique", prévient Rudi Vervoort, Ministre-Président. Et pour ce faire la région quantifie la violence intrafamiliale.

Le Plan dans son ensemble fera également l'objet d'une évaluation à mi-parcours soit en 2022, "C'est pour moi un gage d'éfficacité. L'objectif est aussi d'affiner certaines mesures et d'en adopter des nouvelles".

Le conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes contribuera à cette évaluation à mi-parcours et a également donné son avis sur le cotenu du plan bruxellois. "Nous avons donné notre avis. Nous représentons le monde associstaif, précise la présidente Eva Sahin. Les associations sur le terain sont ravies de la naissance d'un tel plan de lutte des violences envers les femmes. Les violences ont augmentées pendnat le confinement, il faut agir. Nous nous réjouissons de l'action 49 qui est la création d'un refuge pour les femmes vicitimes de violences avec ou sans enfant. Il ya un besoin criant pour les victimes."

L'autre action que souhaite mettre en avant la secrétaire d'Etat, Nawal Ben Hamou est la mise en place d'une cellule d'accueil spécifique aux violences intrafamiliales et sexuelles au sein des commissariats des zones de police bruxelloises. "L'accueil n'est pas tout le temps optimal pour les victimes".

Eva Sahin, présidente du conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes espère que la région bruxelloise va être prise en modèle au niveau fédéral.