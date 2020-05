La Régie des Bâtiments, le gestionnaire immobilier de l'État fédéral, entamera la rénovation des toitures du Palais d'Egmont, à Bruxelles, dès le début du mois de juin, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Les travaux se dérouleront en trois phases afin de permettre au complexe de rester opérationnel. La première phase de la rénovation concernera la toiture de l'aile protocolaire du Palais d'Egmont. La suivante verra la rénovation de la toiture de l'aile de la salle Arenberg alors que les toitures des ailes sud, est et ouest seront rénovées au cours de la troisième phase.

Après des dégâts occasionnés au plafond de la Salle des tapisseries au premier étage, une analyse de l'état physique a fait ressortir que la structure en bois du plafond et du sol avait été endommagée. Des réparations ponctuelles ont depuis lors été effectuées dans le Palais d'Egmont afin de conserver l'état actuel des structures en bois. Par mesure de précaution, le premier étage et le grenier ne sont plus utilisés. Une mission d'étude sera lancée pour la restauration de la Salle des tapisseries.

Le Palais d'Egmont, "un des bâtiments les plus beaux du patrimoine diplomatique belge" selon la Régie des Bâtiments, est classé depuis 2002. Il accueille des invités étrangers de marque ainsi que des conférences internationales. L'histoire du palais remonte à 1532 et le complexe de bâtiments a connu de nombreuses adaptations et rénovations au cours des siècles. Les travaux se déroulent donc en étroite collaboration avec la Commission des Monuments et Sites.

"Construire c'est aussi entretenir. Les bâtiments sont des cartes de visite et le Palais d'Egmont l'est certainement. Nos hôtes étrangers y sont reçus et nous pouvons y montrer ce que nous défendons en tant que pays. Je suis donc particulièrement heureux que ces travaux nécessaires aux toitures commencent début juin et que nous puissions redémarrer progressivement de plus en plus de chantiers après cette crise du coronavirus", affirme Koen Geens, vice-Premier ministre et ministre de la Justice chargé de la Régie des Bâtiments.