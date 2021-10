Le square Apollo de Schaerbeek se refait une beauté ! Les autorités communales schaerbeekoises ont en effet décidé de revoir l’organisation de cette petite place du quartier Helmet. Le premier échevin Vincent Vanhalewyn (Écolo), en charge des Travaux publics, nous explique : "Plusieurs facteurs nous poussent à revoir cette place. La plaine de jeux notamment est mal placée et crée des désagréments pour les riverains. De plus, cette place mérite d’être davantage végétalisée".

© D.R.

Il est donc question du déplacement vers la zone verte arborée de la plaine de jeux, actuellement au pied de la tour 2 du Foyer Schaerbeekois. Une haie sera plantée et une clôture permettra de protéger les enfants. Le revêtement sera constitué d’écorces de pin. De nouveaux bancs sont également prévus.

Davantage de végétation

10 arbres seront plantés dans les rues H. Jacobs et G. Raemaekers. "Concrètement, de nouvelles pelouses, plantations, arbres viendront embellir le square et créer des îlots de fraîcheur. Les eaux pourront par ailleurs mieux s’écouler directement dans le sol", explique sur Facebook l'échevine Deborah Lorenzino (Défi).

Les deux canisites actuellement dans le square vont être supprimés, et remplacés par un nouveau canisite, plus grand, au niveau de l’angle de la rue G. Raemaekers et de la rue R. Vandelvelde dans l’îlot de pelouse qui sera également agrandi.

La rénovation de la place a déjà été lancée et devrait être terminée pour l'hiver.