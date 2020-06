Les policiers ont pris la pose devant le tag, effacé depuis.

La police d'Uccle a répondu à l'immense tag insultant dessiné dans la nuit de mercredi à jeudi juste devant le commissariat du parc de Wolvendael. On pouvait y lire le message "POLICE RACISTE". "Plusieurs policiers ont posé devant le tag : "après ce slogan tagué cette nuit devant notre commissariat... voici une réaction spontanée de notre personnel pour illustrer sa réalité. Des hommes et des femmes de toutes origines qui s’investissent au quotidien pour votre sécurité", a posté la zone de police Marlow sur Facebook hier.

Le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès (MR) avait immédiatement réagi à la découverte de ce tag, annonçant l'ouverture d'un dossier judiciaire. Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance du commissariat. "Au-delà de la dégradation de l'espace public, ce qui est inacceptable, c'est d'insulter des hommes et des femmes qui font un travail remarquable. Il est vraiment scandaleux de faire un amalgame avec les événements dramatiques qui se sont déroulés à Minneapolis, avait-il déclaré hier Notre police est exemplaire, elle n'est suspecte d'aucun fait raciste et ne mérite donc pas ce traitement. J'espère que le coupable sera interpellé et puni comme il se doit."