L'administration régionale a classé la résidence Miramar. Cet immeuble à appartements situé place Saint-Lazare, à Saint-Josse-ten-Noode, est un témoin de l'architecture moderniste typique de l'après-guerre.

Le bâtiment a été réalisé dans l’environnement immédiat de la Gare du Nord, un lieu offrant une grande possibilité de mobilité en train et a été construit juste avant l’Expo 58. La Résidence était à l’origine prévue comme hôtel pour accueillir les visiteurs de l’Expo.

Cet un immeuble à appartements est équipé d'espaces commerciaux au rez-de-chaussée a été construit selon les plans de l’architecte Claude Laurens. Il a été réalisée dans le contexte de la création de la jonction Nord-Midi. Les différentes maisons d’habitation qui se trouvaient à l’origine sur le terrain à Saint-Josse-ten-Noode ont été démolies dans ce cadre et le terrain vague fit l’objet d’une vente publique en octobre 1956 par l’Office national pour l’achèvement de la jonction Nord-Midi. Il avait été conçu pour accueillir les visiteurs de l'exposition universelle de 1958.

© DR

Les panneaux Glasal bleus et blancs et l’agencement particulier des fenêtres confèrent à ce bâtiment un caractère ludique et coloré associé à l’architecture réalisée durant la première décennie après la Deuxième Guerre mondiale. L’utilisation de la forme en boomerang, également ludique et qui donne une certaine dynamique au bâtiment, est typique de cette période.