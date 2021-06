La restauration du parc de Forest a démarré. C'est la première fois depuis 70 ans qu'une intervention est menée dans le plus grand espace vert de la commune.

Les trois auvents et le chalet au centre du parc seront restaurés. Le chalet abritera une conciergerie au 1er étage, des toilettes publiques et une salle polyvalente au rez-de-chaussée avec terrasse. Pour réaliser ceci, la clôture disparaîtra et sera remplacée par des barreaux aux fenêtres pour protéger le bâtiment du vandalisme.

L'actuelle maison des jardiniers, en bordure de l'avenue Reine Marie-Henriette cédera sa place à une nouvelle construction basse énergie avec une toiture verte. Au rez-de-chaussée se trouveront des bureaux, un réfectoire et un poste de secours, et au sous-sol, des garages, des vestiaires et une salle de stockage.

Un élément important du projet est la gestion de l’eau. Actuellement, en cas de fortes pluies, l’eau dévale à travers le parc jusqu’au rond-point et emporte le revêtement des chemins. Pour éviter que cette pluie qui tombe dans le parc n’érode les chemins qui seront réaménagés, des bassins d’infiltration seront créés. Une zone inondable sera aussi créée au centre du parc. Elle pourra retenir plusieurs dizaines de mètres cubes d’eau pour la laisser s’infiltrer petit à petit.

Les espaces verts du parc feront quant à eux l'objet d'un entretien minutieux : tailler, rajeunir et replanter si nécessaire, restaurer les pelouses et redonner une structure au parc là où elle a été perdue à cause de la végétation. À cet effet, une étude phytosanitaire évaluera aussi la santé des arbres cet été.

Montant du chantier : 2,25 millions €. Les travaux dureront environ 1,5 an.